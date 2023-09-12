Папа Римский выразил поддержку пострадавшим из-за наводнений в Ливии

Он молится за погибших и скорбящих

ВАТИКАН, 12 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за погибших в результате опустошительного наводнения в Ливии. Соответствующая телеграмма была направлена за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в апостольскую нунциатуру в стране.

"Его святейшество Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах и разрушениях, вызванных наводнением на востоке Ливии. Он заверяет в своих молитвах за погибших и всех, кто скорбит об утрате, - говорится в тексте. - Он выражает поддержку пострадавшим <...>, а также сотрудникам служб спасения, которые оказывают помощь".

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.