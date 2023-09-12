В Липецке открыли памятник Александру Невскому

Монумент создали создали архитектор Владимир Дмитриев и скульптор Илья Коротченко

ТАСС, 12 сентября. Открытие памятника Александру Невскому состоялось в Липецке на проспекте Победы, написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Памятник святому князю Александру Невскому мы открыли сегодня в Липецке. Символично, что скульптура установлена на проспекте Победы. Этот человек - победитель! Не проиграл ни одного сражения, сберег Русь от западных завоевателей, сохранил национальную культуру. Образец мужества, чести, веры, благородства", - написал он.

Артамонов добавил, что дело Александра Невского продолжают наши российские воины в зоне проведения специальной военной операции. "А разве может быть иначе, когда у наших парней такие неустрашимые предки, а у нашей страны такая доблестная история", - написал губернатор Липецкой области.

Памятник Александру Невскому создали архитектор Владимир Дмитриев и скульптор Илья Коротченко, он выполнен из бронзы высотой 4,5 м и весом 4 тонны, на фигуре князя плащ и доспехи, в его руках меч и стяг с изображением Спаса Нерукотворного. Открытие памятника 12 сентября приурочено к 760-летию со дня смерти Александра Невского, причисленного к лику святых.