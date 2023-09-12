Чубайс не стал комментировать высказывания Путина об итогах его работы в Роснано

По словам президента, деятельность Анатолия Чубайса во главе госкорпорации с финансовой точки зрения "явно не удалась"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения "явно не удалась".

"Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного", - сказал Чубайс ТАСС.

Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что "в структуре нанотехнологий, которую он [Чубайс] возглавлял долгие годы, там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры". В то же время президент России отметил, "но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования".

В мае израильский портал "Детали" сообщил, что Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. По информации, размещенной на портале, Чубайс еще весной 2022 года прибыл в Израиль, где ему принадлежит "как минимум один объект недвижимости".