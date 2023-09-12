В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

В пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина сообщили, что особенность проекта заключается в обработке видеопотока с камер с помощью нейросетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками запустили в Петербурге. Система видеонаблюдения развернута на придомовой территории дома №22 Наличной улицы Васильевского острова, сообщили журналистам в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

"В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи - обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. В частности, детская площадка используется для проведения прогулок с воспитанниками детского сада, таким образом был обеспечен вопрос контроля за безопасностью малышей", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора.

Особенность проекта в том, что видеопоток с камер обрабатывается нейросетями, позволяющими повысить эффективность видеоаналитики.

Сейчас проект находится в стадии пилота, проводится тестирование оборудования. На территории площадок, аллеи и между ними размещено шесть многофункциональных городских видеокамер.