Федеральная территория Сириус утвердила герб

На нем изображен крылатый пес с яблоком в зубах

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Члены Совета федеральной территории Сириус единогласно утвердили проект герба с изображением крылатого пса с яблоком в зубах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.

"Официальным символом ФТ стал золотой крылатый пес с червленым яблоком в зубах. Он олицетворяет созвездие Большого Пса, в котором самая яркая звезда - это Сириус. Герб федеральной территории отражает образовательные, духовные, культурные и другие смыслы "Сириуса". Новый символ был принят членами Совета федеральной территории единогласно. Работа над гербом велась почти два года совместно с ведущими российскими геральдистами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее проект герба прошел соответствующую экспертизу в Геральдическом совете при президенте РФ. При его разработке проводился открытый конкурс, куда поступали предложения из разных регионов России. Участие в конкурсе приняли порядка 200 человек из 40 регионов страны.

"В итоге герб получился очень органичным: он соответствует всем канонам как в плане использования различных символов, так и в плане описания. Мы можем гордиться, что сумели воплотить в нем все смыслы федеральной территории Сириус, связанные с постоянным стремлением к знаниям, раскрытием талантов, духовным и культурным развитием", - отметила председатель Совета ФТ Елена Шмелева.