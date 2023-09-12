В Петербурге в Музее артиллерии показали посмертную маску Суворова и личные вещи героя СВО

В экспозицию также вошли охотничий гарнитур императрицы Елизаветы Петровны, мундир императора Петра III, форма Корниловского ударного полка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге представил на выставке к своему 320-летию более 300 уникальных экспонатов, в числе которых посмертная маска русского полководца Александра Суворова и личные вещи погибшего в СВО героя-снайпера. Об этом рассказал ТАСС начальник выставочного отдела музея и один из соавторов выставки Федор Зорин.

"Мы постарались подобрать для этой выставки максимально уникальные вещи. <...> [В их числе] оригинальная посмертная маска Суворова. Изначально их было две - одна ушла в семью, а вторую церемониймейстер забрал себе - его родственник впоследствии хотел отдать маску в военно-учебное заведение, но Николай I приказал передать ее именно к нам в музей", - сказал Зорин.

Среди впервые представленных экспонатов - полный (за исключением штуцера, хранящегося в Эрмитаже) охотничий гарнитур императрицы Елизаветы Петровны, мундир императора Петра III, форма Корниловского ударного полка.

Представлены в экспозиции и ранее уже выставлявшиеся, но от этого не менее интересные реликвии - краги Петра Великого, в которых он сражался под Полтавой, ключи от турецких крепостей, захваченных русскими войсками в XVIII веке, часть из которых также представлена впервые. Среди них, по признанию Зорина, вполне могут оказаться и ключи от знаменитой крепости Измаил.

Соавтор выставки отметил, что задачей ее организаторов было представить максимальный охват нашей богатой истории, поэтому в экспозицию вошли реликвии разных эпох, в том числе и ХХ века, и современной России. В их числе в их числе кинжал Григория Котовского и наган Василия Чапаева, а также экспонаты, посвященные героизму участников СВО.

"Нам <...> передали мемориальные вещи одного из участников СВО - снайпера Андрея Куцкого, позывной "Скрипач". Он погиб, но его сослуживцы передали эти вещи нам в музей, чтобы память о нем жила", - рассказал Зорин.

О музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.