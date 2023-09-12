В Петербурге и Ленобласти намерены усилить контроль за грузовиками после крупных ДТП

Профилактические проверки пройдут с 12 по 29 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Профилактические проверки грузовиков проведут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после крупных ДТП с большегрузами для предупреждения аварий с участием грузового транспорта. Мероприятия пройдут с 12 по 29 сентября, сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

"В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП, происходящих по вине водителей, управляющих грузовыми транспортными средствами, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 по 29 сентября проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, совершаемых водителями грузовых транспортных средств и должностными лицами хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, 9 сентября два человека погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей перед пунктом таможенного пропуска на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти. Водитель грузового автомобиля столкнулся с тремя легковыми машинами с последующим возгоранием транспортных средств.

Еще одна серьезная авария произошла 7 сентября около 10:40 мск в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы "Скандинавия". 31-летний водитель тягача совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковая машина наехала на спортсменок, две велосипедистки от полученных травм погибли на месте. В аварии пострадали 10 человек, в том числе девять детей.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что с 1 января по 7 сентября на территории Петербурга и Ленобласти зарегистрировано 280 ДТП с участием грузовых транспортных средств, в результате которых погибло 63 человека, в том числе 2 ребенка, и ранено 367 человека, из которых 27 детей.