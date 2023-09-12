В Думу внесли законопроект об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Согласно пояснительной записке, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение палаты законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение намеренного ущерба вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "О материальной ответственности военнослужащих". Как указывают авторы в пояснительной записке, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами. При этом военнослужащие в настоящее время по закону привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач.

"Вместе с тем какая-либо материальная ответственность за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует", - отмечают авторы.