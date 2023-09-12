В Приднестровье выпустили сборник биографий героев Великой Отечественной войны

В книгу "Имя Победы" вошли биографии свыше 400 человек

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Сборник биографий проживавших в Приднестровье героев Великой Отечественной войны был представлен в непризнанной республике, сообщает телеканал "Первый Приднестровский".

В книгу "Имя Победы" вошли биографии свыше 400 человек. Это уроженцы этих мест, а также те, кто освобождал край от фашистов. Среди них 41 Герой Советского союза, 8 полных Кавалеров ордена Славы. Как отмечалось на презентации, материалы сборника основаны на воспоминаниях самих участников войны, данных музейных фондов, военкоматов и архивных документов, опубликованных на сайте "Память народа".

Сборник отпечатан тиражом в 1 тыс. экземпляров. В первую очередь его передадут в школьные и городские библиотеки. Издание также доступно в электронном виде. Ранее в Приднестровье были опубликованы документы периода Великой Отечественной войны, хранившиеся в местных архивах. Эти документы были включены в электронный сборник "Есть такая профессия - Родину защищать", доступ к которому открыт на сайте управления документацией и архивами.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевало около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому в День Победы почтить память павших на мемориалы приходят сотни тысяч людей. В этом году местные власти уже начали подготовку 80-летию Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Программа подразумевает строительство и обновление памятников, а также множество культурных мероприятий.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.