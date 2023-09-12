В "Москвариуме" на ВДНХ обновили интерактивную выставку-игру "Путь воды"

Пространство экспозиции разделено на четыре тематических зоны: природа, город, океан и Арктика

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новые герои появились в интерактивной выставке-игре "Путь воды" в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного океанариума.

"Пространство выставки разделено на четыре тематических зоны: природа, город, океан и Арктика. В каждой из них детей и родителей ждут яркие впечатления и харизматичные супергерои - капли", - говорится в сообщении.

Посетителям океанариума предлагают "прогулку" по леднику, плавание на интерактивном корабле, создать уникальной снежинки или остановить пустыню с помощью капель-помощников. "Капитан Солти расскажет о тайнах Мирового океана. Веселая Аква откроет секреты жизни на планете. Строгий Хотти покажет, как помогают регулировать температуру атмосферы. А задорный экстремал Айси познакомит гостей с завораживающим миром ледников", - отметили в пресс-службе.

Выставка "Путь воды" реализована в формате уникального мультимедийного квеста-приключения, участники которого могут бросить вызов самим себе вместе с командой супергероев, всего в ней 19 фиджитал-инсталляций.

Посетить выставку можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость билета - от 650 рублей. Дополнительно действуют комбо-тарифы. Для детей до трех лет вход бесплатный.

Научно-развлекательный комплекс

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 млн л воды. Это научный центр океанографии и морской биологии, в котором работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики и многие другие.

Также это крупный культурно-досуговый центр, где проходят водные шоу, в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в атмосфере ночного океанариума, для детей и их родителей доступны интерактивная выставка "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин".