Голикова назвала развитие методов лечения онкозаболеваний одной из главных задач медицины

По мнению вице-премьера, важно всецело поддерживать российских ученых и производителей, разрабатывать и внедрять отечественные технологии профилактики, диагностики и лечения рака, а также реабилитации больных

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Одной из важнейших задач в области здравоохранения является развитие самых современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, соответствующее приветствие она направила участникам и гостям VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

"Развитие самых современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, формирование онконастороженности и раннее выявление злокачественных новообразований - одни из важнейших задач в области здравоохранения", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Вице-премьер отметила, что благодаря реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" во многих регионах России открыли центры амбулаторной онкологической помощи, проводится модернизация материально-технической базы профильных учреждений и реализуются новые образовательные программы.

По ее мнению, важно разрабатывать и внедрять отечественные технологии профилактики, диагностики и лечения рака, реабилитации больных онкозаболеваниями, создания лекарственных средств, лечебного питания, высокотехнологичного медицинского оборудования, а также всецело поддерживать российских ученых и производителей.

"Форум открывает пространство для диалога и обмена актуальными научными знаниями, инновационными идеями, уникальным практическим опытом. Обширная география форума и внушительное число его участников свидетельствуют о высокой заинтересованности профессионального и научного сообщества в консолидации усилий на международном уровне для постоянного совершенствования оказываемой медицинской помощи онкологическим пациентам", - считает Голикова.