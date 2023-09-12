12 сентября, 13:23

В Испании выделят около €12 млрд для смягчения последствий засухи

Эти средства направят на опреснение, улучшение трубопроводов, системы повторного использования воды

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании выделит примерно €12 млрд для смягчения последствий засухи, установившейся в некоторых регионах страны. Об этом сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности вице-премьера, министра экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.

"Важно понимать, что борьба с засухой в нашей стране <...> требует структурных ответов и действий, которые позволяют избежать более высоких затрат", - отметила и.о. замглавы правительства. По ее словам, всего речь идет о €12 млрд, которые будет направлены на опреснение, улучшение трубопроводов, системы повторного использования воды и другое.

Испания в последние месяцы столкнулась с недостаточным количеством осадков. Так, по данным правительства королевства, запас воды в стране находится на уровне 37%. 

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