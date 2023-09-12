Приморье рассчитывает на совместные с КНДР проекты в туризме, строительстве и АПК

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что эти вопросы будет прорабатывать комиссия

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края ожидают уже в текущем году запустить совместные с КНДР проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы проговорили то, что мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов, связанных с развитием туризма, связанных с развитием сельского хозяйства. Безусловно, это и вопросы, связанные со строительством. Комиссия сейчас будет прорабатывать эти механизмы, но мы надеемся, что здравоохранение в [Северной] Корее снимет ограничения, что позволит более плотные контакты", - рассказал глава Приморья в опубликованном видео.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, губернатор встретился с северокорейским лидером в 6:24 утра (23:24 мск) во вторник на железнодорожной станции Хасан. Высший руководитель КНДР спустился со ступеней бронепоезда на красную дорожку, где его ждал почетный караул и военный оркестр. Ким Чен Ын послушал гимн Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации, пожал руки представителям приветствующей стороны.

По словам Кожемяко, по мере возможности власти Приморья надеются обменяемся визитами, как только будут окончательно сняты ограничения по системе здравоохранения КНДР. "После завершения переговоров почетный гость вновь сел в поезд и отправился дальше по запланированному в России маршруту", - уточняется в релизе правительства края.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с президентом РФ Владимиром Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была первая встреча глав государств. Лидеры побеседовали как тет-а-тет, так и с участием делегаций. Путин дал официальный прием по случаю визита своего северокорейского коллеги. По окончании переговоров руководители двух стран ответили на вопросы СМИ.