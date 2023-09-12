Путин заявил, что форум "Ради жизни" позволит определить пути развития онкологии

По словам президента, форум уникален и неизменно собирает на своей площадке видных ученых, врачей, производителей фармацевтической продукции, организаторов здравоохранения, представителей органов власти из многих стран

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Послание зачитал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн на форуме.

"Уверен, что форум пройдет в творческой, деловой атмосфере, предоставит вам отличную возможность пообщаться с коллегами из России и других государств, обменяться наработанным опытом, познакомиться с новейшими достижениями фундаментальных исследований и технологического прогресса. И, конечно, определить перспективы и пути развития онкологии - одного из важнейших направлений отечественной и мировой науки и медицины", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что форум уникален и неизменно собирает на своей площадке видных ученых, врачей, производителей фармацевтической продукции, организаторов здравоохранения, представителей органов власти из многих стран.

"Такой комплексный междисциплинарный подход, насыщенная программа встречи имеют важное практическое значение, позволяют на высоком экспертном уровне обсудить ключевые проблемы совершенствования системы онкологической помощи, профилактики, своевременной диагностики заболеваний и их эффективного лечения", - отметил глава государства.

Путин пожелал содержательных дискуссий и всего самого доброго.