Под Воронежем число госпитализированных из очага сибирской язвы выросло до девяти

Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Число госпитализированным медиками Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №8 из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области выросло до девяти человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

"По информации БСМП №8, на 12 сентября 2023 года из Богучарского района госпитализировано девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - говорится в сообщении.

Ранее медики сообщали о госпитализации в БСМП №8 в Воронеже восьми человек из очага сибирской язвы в селе Лебединка, у всех них диагноз подтвержден лабораторно. Также в конце августа в БСМП №8 из очага сибирской язвы в селе Красные Холмы Панинского района госпитализировали мужчину, у которого также подтвердили заболевание.

Об очагах сибирской язвы

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили проект указа губернатора региона Александра Гусева, в котором сообщается, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. В очагах предложили ввести карантин, установить в радиусе двух километров неблагополучную зону и в радиусе пяти километров - угрожаемую зону, ограничить посещение, перемещение и убой животных, продажу их продуктов.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября.