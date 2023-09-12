В Москве на Ленинградском шоссе и улице Репина отремонтировали пешеходные переходы

Всего в 2023 году планируется обновить девять пешеходных переходов, в пяти из них работы завершены

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты ГБУ "Гормост" провели ремонт пешеходных переходов на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Отремонтировали пешеходные переходы на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина. Капитальный ремонт провели из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов", - говорится в сообщении.

На объектах заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, замостили ступени лестничных сходов и пол гранитными плитами, отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, а также привели в порядок служебные помещения. Во время работ переходы не перекрывали полностью - они были частично открыты для жителей.

Отмечается, что всего в этом году планируется обновить девять пешеходных переходов, в пяти из них работы завершены.

"Состоянию пешеходных переходов в Москве уделяется особое внимание. Специалисты ГБУ "Гормост" регулярно обследуют их и при необходимости принимают решение о текущем или капитальном ремонте. За последние десть лет в столице отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов", - отмечается в публикации.