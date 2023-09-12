Девять маршрутов наземного транспорта до новых станций метро изменят с 16 сентября

Транспорт будет ходить чаще и подъезжать ближе к новым станциям метро, за счет чего сократится время в пути и ожидания на остановках

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Маршруты наземного общественного транспорта в Западном, Новомосковском и Троицком административных округах, ведущих к новым станциям столичного метрополитена "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" изменят с субботы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"16 сентября изменим маршруты наземного транспорта в районе новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", станет удобнее добираться до открывшихся [с сентября] станций. Изменения коснутся девяти маршрутов в Новой Москве и Западном округе. На этих маршрутах вне сезона отпусков совершается более 650 тыс. поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспорт будет ходить чаще и подъезжать ближе к новым станциям метро, за счет чего сократится время в пути и ожидания на остановках.

"Ранее мы уже улучшили маршруты 878 и 889 - теперь они останавливаются у вестибюля новой станции метро "Аэропорт Внуково" и ближе к терминалу аэропорта", - заключили в пресс-службе учреждения.