Выставка отрасли обращения с отходами вдвое увеличила экспозицию на фоне импортозамещения

Мероприятие собрало более 70 компаний из 15 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экспозиция международной выставки индустрии обращения с отходами "ВэйстТэк 2023" выросла вдвое по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"Экспозиция 2023 года выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущей выставкой, что говорит о серьезности намерений отечественного бизнеса и повышенной деловой активности в отрасли, а также о том, что в отрасли обращения с отходами идет активная работа по импортозамещению и поиску новых рынков сбыта", - говорится в сообщении организаторов выставки.

Мероприятие собрало свыше 70 компаний из 15 регионов РФ, а также предприятия из Китая и Турции. Экспозиция проходит в выставочном центре "Крокус Экспо" 12-14 сентября параллельно с международной выставкой технологий и оборудования для водной отрасли "ЭкваТэк", что позволило объединить всех экспертов коммунальной отрасли в одном пространстве, подчеркнули организаторы. Ожидается, что за три дня работы участники заключат контракты более чем на 8 млрд рублей.

Работа отраслевых выставок совпадает с задачами нацпроекта "Экология", среди которых - преобразование всей системы обращения с отходами в стране и улучшение качества питьевой воды, говорится в обращении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленном к открытию экспозиции. "Вопросы снабжения населения качественной питьевой водой, оздоровления водных объектов, строительство и реконструкция очистных сооружений, [вопросы] экологической безопасности являются приоритетными направлениями государственной политики в области обеспечения национальной безопасности", - говорится в обращении. Сегодня в условиях внешнего санкционного давления перед предприятиями водоснабжения и водоотведения стоят важнейшие задачи по импортозамещению, подчеркнула она.

Доля отечественного оборудования на рынке коммунальных услуг увеличивается, заявил в ходе церемонии открытия заместитель главы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "Сейчас Минпромторг вместе с регионами проводит инвентаризацию того оборудования, которое используется в сооружениях очистки промышленных сточных вод и вместе с отраслью развивает инструменты стимулирования спроса на отечественные решения", - сказал он. Иванов отметил, что сегодня в России более 120 предприятий, которые предлагают свои решения для отрасли водоподготовки, только за прошлый год объем производства вырос на четверть и достиг 35 млрд рублей.

Также представитель министерства отметил, что за последние пять лет произошел значительный сдвиг с точки зрения роста отечественных компетенций в сфере переработки отходов. Российская промышленность предлагает полноценные системы сортировки и утилизации промышленных отходов, вторичных ресурсов, энергетической утилизации. За последние пять лет доля отечественного оборудования в отрасли увеличилась на 20%, объем господдержки составил более 350 млн рублей.