Суд на три месяца продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ведомству материальный ущерб на сумму более 125 млн рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 17 декабря продлил арест экс-замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ведомству материальный ущерб на сумму свыше 125 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Срок ареста в отношении Яриловой продлен на три месяца, то есть до 17 декабря", - сказала собеседница агентства.

Дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено Следственным комитетом 17 апреля 2023 года, она была задержана в этот же день и спустя двое суток арестована Басманным судом.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что она необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта".