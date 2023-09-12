На новых территориях Москвы после присоединения построили более 380 км дорог

Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО планируют завершить в течение 2023 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В Новой Москве с момента присоединения этих территорий построили 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью около 384 км. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая протяженность автодорог в ТиНАО за это время увеличилась в 1,5 раза. Сегодня она составляет около 1 тыс. км. Таким образом, благодаря реализованным проектам дорожно-мостового строительства плотность движения на дорогах Новой Москвы снизилась почти на 20%", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса.

Также в качестве приоритетных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры он назвал реконструкцию существующих основных магистралей, строительство их дублеров, создание ключевых поперечных направлений, а также развитие улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.

Как добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с момента присоединения территорий к столице выполнена реконструкция Калужского шоссе, введен в эксплуатацию первый его дублер - автодорога Марьино - Саларьево, запущены три участка крупной поперечной магистрали Солнцево - Бутово - Видное, открыто движение по трассам М-3 "Украина" Сосенки - Ямонтово, Мамыри - Саларьево, город Московский - Рассказовка, М-3 "Украина" Середнево - Марьино - Десна, Воскресенское - Каракашево - Щербинка, Калужское шоссе - деревня Яковлево, по первому участку поперечного направления, соединяющего Щербинку и Троицк, Остафьевское шоссе, Внуковское шоссе. Кроме того, построены несколько транспортных развязок и новых выездов из населенных пунктов на магистральные трассы.

"Сегодня в стадии строительства находится также ряд крупных объектов дорожного строительства: еще один дублер Калужского и Киевского шоссе - трасса Мамыри - Пенино - Шарапово, четвертый участок магистрали Солнцево - Бутово - Видное", - приводятся слова главы департамента. Он отметил, что согласно изначальным планам, формирование основного транспортного каркаса ТиНАО будет завершено в течение 2023 года. При этом до конца следующего года на присоединенных территориях планируется ввести в эксплуатацию еще около 50 км автомобильных дорог.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в ТиНАО, связывающую города Щербинка и Троицк. Строительство четырехполосной автодороги Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево было начато в апреле 2019 году. Открытие этой трассы завершило формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе общей протяженностью около 40 км.