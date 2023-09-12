Паралимпийцы провели мастер-классы для участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию

На территории госпиталя имени Н. Н. Бурденко Минобороны РФ разместили специализированный спортивный инвентарь и подготовили площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение и реабилитацию в филиале госпиталя имени Н. Н. Бурденко Министерства обороны РФ в Балашихе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Физическая культура и спорт являются эффективным средством реабилитации после получения ранений и тяжелых травм. Сегодня во время мастер-классов были открыты спортивная уличная площадка и зал лечебной физкультуры. Это первый пилотный проект, который был реализован Паралимпийским комитетом России, Единым регулятором азартных игр и фондом "Здоровое отечество". Благодаря занятиям на площадке и в зале у проходящих лечение в госпитале сократится период восстановления, и они быстрее вернутся к активному образу жизни", - сказал в своем обращении к военнослужащим президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя разместили специализированный спортивный инвентарь и подготовили площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта: пулевой стрельбой, стрельбой из лука, баскетболом на колясках, волейболом сидя, следж-хоккеем, настольным теннисом и пауэрлифтингом. Кроме того, специалисты комитета организовали консультации по использованию физических упражнений с эластичными лентами, необходимыми для самостоятельной реабилитации.

К проходящим реабилитацию военным приехали кавалер ордена Мужества Владимир Каманцев и кавалер ордена Красной Звезды Танаткан Букин, а также чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренеры и специалисты сборных команд России.

"Открытие на территории госпиталя спортивной площадки и зала лечебной физкультуры позволит более целенаправленно использовать весь арсенал современных методов лечебной физкультуры, - отметил начальник филиала 3-го Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Попов. - В программах медицинской реабилитации применяются тренажеры с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа".

Попов добавил, что реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента мультидисциплинарной командой врачей.