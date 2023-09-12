Москвичи заказали более четверти миллиона справок о задолженностях и переплатах по ЖКУ

Жители столицы могут получить справку о задолженностях или переплатах по жилищно-коммунальным услугам через портал mos.ru

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 250 тыс. справок о задолженностях и переплатах по жилищно-коммунальным услугам заказали москвичи с момента появления сервиса в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления города.

"Востребованность сервиса растет: почти за год москвичи заказали более четверти миллиона справок. Эти данные могут пригодиться, например, тем, кто хочет при продаже недвижимости, вступлении в наследство или получении субсидии проверить корректность полученного ранее долгового единого платежного документа. Мы постоянно улучшаем сервис, и в ближайшем будущем услуга для жителей полностью перейдет в онлайн - получить справки станет еще проще и быстрее", - сказал министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков, слова которого приводит пресс-служба.

Жители столицы могут получить справку о задолженностях или переплатах по жилищно-коммунальным услугам через портал mos.ru, для этого понадобится полная учетная запись. Также услугу предоставляют в центрах госуслуг "Мои документы".

"Для получения информации жилищного учета горожанам необходимо указать адрес жилого помещения и данные документа, удостоверяющего личность заявителя. Если эти сведения уже есть в личном кабинете пользователя, они загрузятся автоматически, отметили в столичном департаменте информационных технологий. Справка о состоянии лицевого счета в течение одного рабочего дня поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя. Юридические лица могут обратиться за предоставлением справки в центры госуслуг. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на портале mos.ru", - заключили в пресс-службе.