В Новгороде около 10 тыс. школьников примут участие в Чемпионате высоких технологий

В правительстве региона сообщили, что на мероприятии будут представители 32 российских регионов и еще 6 стран - Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Ганы, Индии и Сирии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. школьников из 45 регионов страны примут участие в профориентационных мероприятиях в рамках первого в России Чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Мероприятия будут включать в себя тестирования, мастер классы и экскурсии в очном и онлайн форматах, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"В рамках чемпионата будут организованы и профориентационные мероприятия, которые включат в себя тестирования, проведение мастер-классов, экскурсии по соревновательным площадкам. В очном формате и онлайн в них примут участие более 10 тыс. школьников из 45 регионов страны", - пояснили в пресс-службе.

Чемпионат высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября - это соревнования по профессиональному мастерству среди студентов СПО и учащихся старших классов по восьми наиболее развивающимся и ведущим компетенциям. Его задача выявить талантливых студентов и выделить лучшие практики подготовки кадров для интеграции современных педагогических и производственных технологий в систему профессионального образования.

"Участие в чемпионате высоких технологий примут представители 32 российских регионов и еще 6 стран - Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Ганы, Индии и Сирии", - пояснили в правительстве региона.

Соревновательная часть чемпионата будет проходить на двух площадках. В инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника - Валдай", созданном по инициативе президента РФ Владимира Путина, разместятся шесть компетенций. Состязания еще по двум компетенциям пройдут в зале спортивного манежа - через дорогу от ИНТЦ.

Важной частью чемпионата станет проведение пленарного заседания о Всероссийском чемпионатном движении, панельные дискуссии и круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы развития федерального проекта "Профессионалитет" и новых компетенций, представленных на чемпионате. Как уточнили в пресс-службе, развитие новых компетенций будет привлекать молодежь из других регионов учиться в Новгородской области, чтобы затем они оставались здесь и трудоустраивались на новгородские промышленные предприятия. Для этого нужны современные общежития, и решению этого вопроса будет содействовать проект по созданию университетского кампуса в Великом Новгороде, который реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Как ранее сообщал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, строительство кампуса на 4 тыс. мест начнется в этом году. "Основным пользователем будет новгородский университет, но кампус при особой экономической зоне даст возможность жить в нем и талантливым студентам СПО, и молодым специалистам", - отметил он.