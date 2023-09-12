Путин выразил лидеру Ливии соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения

Президент РФ попросил главу Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи соболезнования в связи с гибелью множества людей из-за урагана и наводнения. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - обратился российский лидер к своему ливийскому коллеге.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало, как считают в ливийском Красном Полумесяце, главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.