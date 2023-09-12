12 сентября, 15:01

В ЛНР установили льготы на проезд в городском транспорте школьников и учащихся колледжей

Для студентов колледжей и техникумов очной формы обучения стоимость проезда составит 15 рублей

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) приняло постановление, которым установило льготу на проезд на всех видах общественного транспорта для школьников и студентов колледжей до июня 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Правительство ЛНР установило льготу на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные перевозки на городских маршрутах и маршрутах пригородного сообщения, для учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций республики в размере 50% от стоимости проезда. Срок действия льготного проезда - по 15 июня 2024 года", - сказано в сообщении.

При этом для студентов колледжей и техникумов очной формы обучения стоимость проезда составит 15 рублей - в их случае льгота действует до 30 июня 2024 года.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Позже министр образования и науки ЛНР Иван Кусов сообщил, что перевозчики проинформированы о принятом постановлении правительства региона. 

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