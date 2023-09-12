Показания подчиненной экс-замминистра культуры Яриловой легли в основу уголовного дела

Суд ранее продлил срок ареста Ольги Яриловой до 17 декабря

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свидетельские показания, которые легли в основу уголовного дела против экс-замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ведомству материальный ущерб на сумму свыше 125 млн рублей, дала ее подчиненная - администратор проекта "Пушкинская карта" Жанна Алексеева. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"В ходе предварительного следствия на Ярилову дала показания ключевой свидетель - Алексеева Жанна Владимировна. Она занимает должность замдиректора департамента, администратор проекта "Пушкинская карта". Именно на показаниях Алексеевой строится обвинение следствия в отношении уже бывшей начальницы", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста Яриловой до 17 декабря.