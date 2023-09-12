Путин заявил о готовности России помочь пострадавшей от наводнений Ливии

Президент РФ направил телеграмму главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказать необходимую помощь Ливии, пострадавшей от урагана и наводнения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие", - говорится в телеграмме, которую российский лидер направил главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи. Текст приводится на сайте Кремля.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало, как считают в ливийском Красном Полумесяце, главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.