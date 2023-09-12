Собянин: более 7,5 млн человек посетили Московский урбанфорум в 2023 году

По словам мэра, форум стал главным летним фестивалем города, подготовившим для жителей и гостей разнообразную познавательную культурно-развлекательную программу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский урбанистический форум (МУФ-2023) за 41 день посетили более 7,5 млн человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В столице больше месяца проходил Московский урбанистический форум. Впервые он объединил сразу четыре больших городских площадки: "Зарядье", Гостиный двор, выставочный зал "Манеж" и "Лужники". МУФ посетили свыше 7,5 млн человек", - написал мэр.

По его словам, форум стал главным летним фестивалем Москвы, подготовившим для жителей и гостей города разнообразную познавательную культурно-развлекательную программу.

МУФ открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - работали в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума состоялся открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступал генеральным информационным агентством МУФ-2023.