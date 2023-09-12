В столичном Северном Тушино до конца 2023 года завершат капремонт девятиэтажного дома

Специалисты ремонтируют фасад и крышу, завершен комплекс мероприятий по замене ряда инженерных систем объекта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работы в рамках столичной программы капремонта проводят в доме на бульваре Яна Райниса. Специалисты ремонтируют фасад и крышу, завершен комплекс мероприятий по замене ряда инженерных систем объекта, сообщили в пресс-службе фонда капремонта (ФКР) Москвы.

"Дом №6, корпус 2 на бульваре Яна Райниса <...>. В 2023 году капитально отремонтируем его. Приведем в порядок не только фасад, но еще и крышу, а также заменим инженерные системы. Дом 1970 года постройки получит вторую жизнь. Работы завершим скоро, до конца года", - сказал замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба.

Работы на фасаде разбиты на несколько этапов. На первом этапе стены дома тщательно промыли и отбили бухтящую плитку. На втором этапе нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные составы. После полной подготовки фасадных поверхностей специалисты приступят к герметизации швов и окраске фасада.

Также пройдут работы по обновлению цоколя, установке окон в местах общего пользования и замене балконных экранов. Приведут в порядок входные группы, отремонтируют откосы и выполнят устройство асфальтобетонной отмостки.

"На крыше здания проходят работы по демонтажу всех слоев рулонной гидроизоляции и старой стяжки, далее специалисты произведут устройство новой цементно-песчаной стяжки и укладку рулонной наплавляемой гидроизоляции в два слоя. Кроме того, в рамках капитального ремонта на объекте уже завершились работы по прокладке новой электросети, обновлению магистралей центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения", - добавили в фонде.

Дом с лаконичной и простой эстетикой

Дом был построен по типовому проекту. Здание имеет простую форму. На фасадах размещены прямоугольные окна, лоджии и балконы. Бульвар, на котором расположен дом, с 1964 года носит имя латышского поэта, драматурга и переводчика Яна Райниса.

"В середине 20 века фасады панельных домов часто отделывались мелкоразмерной плиткой. Мы встречаем сотни подобных домов в спальных кварталах городов нашей страны. Что важно учитывать при их восстановлении? Конечно, тот факт, что по сути фасадные панели являются неремонтопригодными, они изготавливались в заводских условиях. Задача по капитальному ремонту подобных многоэтажек сложна, ведь нужно не только вернуть исходные технические характеристики зданию, но и сделать его по-современному эстетичным", - подчеркнул Джиоев.

По его словам, в Москве для решения данного вопроса используют передовую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. "Она позволяет сделать дом теплым, энергоэффективным, а также ярким", - заключил спикер.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланирован в 2,3 тыс. домов.