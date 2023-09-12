12 сентября, 15:09

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве до утра 13 сентября

Ожидается ухудшение видимости до 300-800 м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане с ухудшением видимости до 300-800 м до утра среды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01:00 до 08:00 13 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости (300-800 м)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС в связи с непогодой советуют водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. "Будьте внимательны и осторожны", - призвали в московском главке МЧС. 

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