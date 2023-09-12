На фестивале в Москве покажут живопись, кинематограф, гончарное искусство и кухню Абхазии

В рамках мероприятия будут разыгрываться призы, в числе которых путевки в Абхазию

СУХУМ, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители фестиваля абхазской культуры "Апсны" (Абхазия), который пройдет 24 сентября в саду "Эрмитаж" в Москве, смогут ознакомиться не только с историей и традициями абхазского народа, но и с современным развитием республики. На фестивале будут представлены работы современных художников и кинематографистов, гончаров и кузнецов, можно будет попробовать абхазскую национальную кухню и самим попытаться приготовить блюда, научиться абхазским танцам. Об этом рассказал в ходе видеомоста Сухум - Москва председатель правления Московской абхазской диаспоры (МАД) Беслан Агрба.

"Абхазию знают, как место, где прекрасная природа, море, горы, замечательные виды и так далее, но ведь Абхазия - место древней культуры и традиций. Нынешний фестиваль отличается от предыдущих тем, что он больше всего будет посвящен современному явлению в культуре Абхазии - кинематографу, живописи, новым ремеслам. Это важно для того, чтобы люди обогащались новыми знаниями об Абхазии и все больше привязывались к ней", - сказал Агрба.

О программе фестиваля

Глава абхазской диаспоры также сообщил, что впервые музей банка Абхазии представит выездную коллекцию своих экспонатов. "Коллекция музея очень богатая, там очень интересные артефакты, но все это привозить в Москву мы не будем, это очень сложно. В Москве у нас будет копия настоящего станка, который применялся в средние века для печатания монет, также будут представлены современные денежные знаки Абхазии - апсары, которые стали лимитировать с 2008 года", - сказал он.

Член правления МАД Инна Барчан сказала, что на фестивале ожидается большое количество гостей, это видно по проявляемому интересу после размещения на сайте информации о предстоящем событии. "Мы хотели бы показать современную картину развития Абхазии и на этом фестивале предусмотрели ряд локаций и зон, где будет представлена живопись талантливых современных художников, будут показаны фильмы абхазских режиссеров - "Люди в черкесках" Мадины Аргун, фильмы Ибрагима Чкадуа о Фазиле Искандере, о виноделии в Абхазии, альманах из семи новелл Михи Лакрбы, снятых молодыми режиссерами", - сказала она.

Барчан подчеркнула, что фестиваль проходит в преддверии очень важной для Абхазии даты - 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годы, которое будет широко отмечаться 30 сентября. "В рамках фестиваля мы организовали специальную Аллею победы, на которой будет продемонстрирован путь к победе нашего народа и государства. Мы хотим показать, что для нас 30 сентября (День Победы и независимости - прим. ТАСС) - это праздник, несмотря на все потери, это наше главное достижение, и мы постараемся донести до наших гостей праздничное настроение, которое будет испытывать весь народ 30 сентября", - сказала Барчан.

Как отметил член правления МАД Даур Барганджия, из Абхазии в Москву приедут творческие коллективы, гончары, кузнецы, они покажут все многообразие абхазской культуры. "Будут разыгрываться различные призы, и, в первую очередь, путевки в Абхазию, которые очень востребованы. Будут мастер-классы по абхазским танцам, по приготовлению национальных блюд, по изучению абхазского языка. Также будет интересная активность в зоне так называемой "брехаловки" [аналог сухумской "брехаловки" на набережной], там каждый может поучаствовать в турнире по шахматам и нардам и получить приз", - сказал он.

Впервые в фестивале примет участие этно-парк "Апсны", который предоставляет всевозможное оборудование для организации павильонов - гончарную мастерскую и кузницу, где мастера покажут производство традиционных изделий. Также этно-парк предоставит все необходимые атрибуты для декора. Фестиваль организован Московской абхазской диаспорой при поддержке Министерства культуры Абхазии.