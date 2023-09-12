Москвичи и гости столицы за лето воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз

Самыми популярными местами подключения к беспроводному интернету стали улицы Охотный Ряд, Маросейка, Солянка, Рождественка, а также Манежная площадь, Никитский бульвар и площадь Мясницкие Ворота

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 12,5 млн раз москвичи и гости столицы подключились к бесплатному городскому Wi-Fi этим летом. Чаще всего им пользовались на центральных улицах и в парках столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

"Сегодня столичная сеть Wi-Fi - крупнейшая в мире, она объединяет уже более 24,5 тыс. точек доступа в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, в общежитиях вузов, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Жители Москвы активно пользуются этой возможностью: только с июня по август горожане передали в общей сложности более 4,5 млн гигабайт трафика, а количество подключений к сети превысило 12,5 млн. При этом больше всего подключений было в июне", - рассказал руководитель проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов, слова которого приводит пресс-служба.

Самыми популярными местами подключения к беспроводному интернету стали улицы Охотный Ряд, Маросейка, Солянка, Рождественка, а также Манежная площадь, Никитский бульвар и площадь Мясницкие Ворота. Среди зеленых территорий лидером стал Парк Горького, где в конце 2022 года были установлены новые точки доступа.

Кроме того, активно пользовались сетью в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино, парках Ходынское поле и Сокольники, а также в Саду будущего, в парке Яуза. Среди столичных учреждений культуры летом часто подключались к Wi-Fi в культурных центрах "Новослободский", "Москворечье", "Вдохновение" и "Меридиан", а также в кинотеатре "Сатурн" сети "Москино".

"Пользователям сети не нужно проходить авторизацию несколько раз во время прогулок. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться интернетом бесшовно, перемещаясь по всему городу. Проходить повторную идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с требованиями российского законодательства. На интерактивной карте портала mos.ru можно посмотреть, где рядом есть точка доступа. Для подключения нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС-сообщению. Далее следует нажать кнопку "Войти в интернет", - уточнили в департаменте.

Отмечается, что развитие IT-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения гражданам доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" и регионального проекта Москвы "Информационная инфраструктура".