Институт персонализированной медицины получит современное здание на юге Москвы

Общая площадь корпусов составит почти 11,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Здание Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в столице планируется реконструировать и расширить. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы будут вестись за счет средств федерального бюджета в районе Москворечье-Сабурово по адресу: ул. Москворечье, д.1, стр.3.

"В рамках проекта реконструкции планируется расширить и обновить существующее здание института персонализированной медицины, а впоследствии пристроить к существующему зданию два новых семиэтажных корпуса", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра добавил, что общая площадь корпусов составит почти 11,3 тыс. кв. м. Основную часть помещений займут лаборатории и специализированные отделы: научно-исследовательский блок, виварий, отдел лекарственных препаратов на основе вирусных векторов, блок подготовки и хранения биоматериала и другими.

"Благодаря этому специалисты центра получат отдельные современные здания и возможность использовать высокотехнологичное оборудование, которое улучшит качество и повысит скорость работы учреждения. Мосгосстройнадзор выдал соответствующее разрешение на строительство", - уточнил он.

Реконструкция в два этапа

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в первую очередь обновят действующее здание ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" и возведут семиэтажный корпус общей площадью 7 тыс. кв. м. В ходе второго этапа модернизации построят еще один корпус общей площадью 4,3 тыс. кв. м. Визуально новые здания будут дополнять уже существующее строение.

По словам главы надзорного ведомства, в структуре реконструируемого здания запланировано размещение служебно-бытовых и технических помещений, блока контроля и помещений для хранения, центра обработки данных и других административных помещений, в том числе конференц-зала.

"Объект здравоохранения находится в 850 м от станции метро "Каширская", что обеспечивает его шаговую доступность. Проектной документацией предусмотрено благоустройство прилегающей территории - озеленение, создание пешеходных дорожек и автомобильной парковки. В соответствии с принципами безбарьерной среды территория будет доступна для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения", - заключили в пресс-службе.

Институт персонализированной медицины создан в 2017 году на базе ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России. Учреждение специализируется на персональной профилактике, предсказании рисков и прицельной терапии. Предполагается, что сотрудники института персонализированной медицины будут проводить исследования мирового уровня в области молекулярной и медицинской генетики, скринингов для выявления пациентов с различными эндокринопатиями в период новорожденности с использованием генетических технологий в интересах персонализации лечения и диагностики.