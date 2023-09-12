На портале "Узнай Москву" опубликовали маршрут к юбилею актрисы Татьяны Дорониной

Путь включает Малую Дмитровку, МХАТ Горького, Московский академический театр Маяковского, Гоголевский бульвар и "Мосфильм"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссер, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина отмечает 90-летие, к этой дате на портале "Узнай Москву" появился особый прогулочный маршрут, который знакомит пользователей с важными для творческой биографии актрисы местами, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Фильмы с участием Татьяны Дорониной вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, а ее спектакли стали визитной карточкой крупнейших театров страны. Новый маршрут на портале "Узнай Москву" - это возможность увидеть столицу глазами прославленной актрисы, узнать больше о ее творческом пути. Онлайн-путеводитель включает шесть остановок и охватывает преимущественно центр города. Маршрут составлен таким образом, чтобы пользователям было удобно перемещаться из одной точки в другую", - говорится в сообщении.

Маршрут начинается на Малой Дмитровке, где находилось общежитие, в котором проживала Доронина во время учебы. Следующий и ключевой пункт маршрута - МХАТ имени Максима Горького, затем - Московский академический театр имени Владимира Маяковского, куда Татьяна Васильевна пришла по приглашению Андрея Гончарова, тогда - главного режиссера и художественного руководителя театра. Далее пользователям портала предлагается прогуляться в сторону Гоголевского бульвара. Завершится прогулка у киностудии "Мосфильм".

Совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки "Узнай Москву" объединяет более 250 прогулочных маршрутов, 100 онлайн-викторин, а также фотографии и описания более 2,2 тыс. зданий, 695 памятников и 470 исторических мест. Проект доступен в формате мобильного приложения.

Об актрисе

Татьяна Доронина родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. Окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола. С 1959 по 1966 год в Ленинграде служила в Большом драматическом театре имени М. Горького, с 1966 по 1972 - во МХАТе имени М. Горького, с 1972 по 1983 - Московском академическом театре имени В. Маяковского. Играла и в других театрах.

В 1983 году Доронина вернулась во МХАТ. После разделения труппы в 1987 году актриса возглавила МХАТ имени М. Горького, являлась художественным руководителем и директором, а с 2018 года - президентом этого театра. На сцене МХАТа имени М. Горького актриса играла, в частности, в спектаклях "Вишневый сад", "Зойкина квартира", "Макбет", "Лес", "Без вины виноватые", "Васса Железнова". Кроме того, на счету Дорониной - более 25 режиссерских работ, в их числе "Французский квартал", "Белая гвардия", "Униженные и оскорбленные", "Женитьба Белугина", "Дикарка", "Как боги", "Пигмалион".

Широко известна как киноактриса. Среди фильмов с ее участием - "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другие картины. В 1998 году вышла ее книга "Дневник актрисы". Татьяна Доронина - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", удостоена ордена Дружбы народов, является лауреатом ряда премий.