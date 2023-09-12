В кабмин направили законопроект о правилах распространения рекламы в домах

Согласно документу, размещение рекламы в подъездах и почтовых ящиках многоквартирных домов возможно только на основании решения общего собрания собственников жилья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ("Единая Россия") направила на отзыв в правительство законопроект, согласно которому размещение рекламы в подъездах и почтовых ящиках многоквартирных домов возможно только на основании решения общего собрания собственников жилья.

"Пока документ отправлен на предварительный отзыв в правительство РФ, в Государственную думу не внесен", - написала Разворотнева в своем телеграм-канале.

Она отмечает, что размещение большого количества рекламы в почтовых ящиках многоквартирных домов вызывает массовое возмущение жителей. Действующее законодательство регламентирует размещение рекламных конструкций на стенах и крышах МКД, но при этом никак не регулирует размещение рекламы внутри домов, добавила депутат.

"Законопроект устанавливает, что размещение рекламы в подъездах и почтовых ящиках возможно только на основании решения общего собрания, которое, в частности, устанавливает условия заключения такого договора и определяет лицо, уполномоченное от их имени заключать подобные договоры. Также законопроект устанавливает ответственность за нарушение порядка размещения рекламы в подъездах МКД и почтовых ящиках", - написала Разворотнева.

Парламентарий отметила, что принятие законопроекта даст собственникам дополнительные инструменты контроля за использованием общего имущества, позволит получать дополнительную компенсацию за его использование, которая может быть направлена для проведения дополнительной уборки и утилизации рекламы. Законопроект не затрагивает случаи распространения в подъездах и почтовых ящиках политической рекламы, уточнила депутат.