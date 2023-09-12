На Кубани отдыхающие нашли на пляже ящик с минами времен войны

Cотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Ящик, в котором находилось 10 минометных мин времен Великой Отечественной войны, обнаружили на пляже поселка Веселовка Темрюкского района Кубани отдыхающие, боеприпасы уничтожили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"На пляже поселка Веселовка Темрюкского района отдыхающие на берегу обнаружили прогнивший ящик, из которого виднелись предметы, похожие на боеприпасы. Росгвардейцы, прибывшие на место, установили, что это 50-мм минометные мины периода войны в количестве 10 штук. <…> С соблюдением мер безопасности росгвардейцы транспортировали все боеприпасы и уничтожили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за две недели взрывотехники Росгвардии в Краснодарском крае обезвредили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе фугасную авиационную бомбу, которую обнаружил рабочий в поле на окраине хутора Красный Крымского района.