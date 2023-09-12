Патриарх Кирилл помолился у могилы Суворова в Александро-Невской лавре

Предстоятель РПЦ возглавил торжества по случаю праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился у могилы генералиссимуса Александра Суворова в Александро-Невской лавре во время церковных торжеств в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх возглавил торжества по случаю праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

"Святейший патриарх Кирилл спустился в нижнюю церковь Благовещенского храма, где на могиле полководца Александра Суворова была возглашена "Вечная память", - говорится в сообщении.

Священный синод РПЦ в августе этого года принял решение о "возобновлении процесса подготовки" возможной канонизации прославленного полководца. В 2022 году Минобороны РФ обратилось к патриарху Кириллу с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых.

Автор книги "Наука веровать - Наука побеждать. Жизнеописание и духовный путь генералиссимуса А. В. Суворова", историк и писатель Константин Ковалев-Случевский ранее сказал ТАСС, что Суворов заслуживает того, чтобы Русская православная церковь его канонизировала в лике "благоверных князей" или "праведных мирян", подобно тому, как причислила к лику святых князей Александра Невского, Дмитрия Донского и адмирала Федора Ушакова.

Суворов (1730-1800) - русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти был погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.