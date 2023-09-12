Врач из Ингушетии стал победителем премии им. А. И. Савицкого в номинации "Хирург года"

"Проектом года" был избран социальный проект "Регион без меланомы"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Врач ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" (Ингушетия) Сулейман Ужахов стал победителем премии им. академика А. И. Савицкого в номинации "Хирург года" в рамках VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает корреспондент ТАСС.

Также в рамках номинации "Радиотерапевт года" победителем премии стала врач-радиотерапевт ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" МЗ Краснодарского края Татьяна Горбушина.

Кроме того, в номинации "Химиотерапевт года" победила врач-онколог ОГБУЗ Онкологический диспансер (г. Биробиджан) Юлия Мурзина, в номинации "Онкогематолог года" - врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Башкортостан Эльза Канкумашева, в номинации "Лучший специалист по сестринскому делу" - старшая медицинская сестра ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (Тюмень) Светлана Поротова, в номинации "Молодой онколог года" - врач-гематолог ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Минздрава РФ Дарья Королева.

Лучшим специалистом в номинации "Диагност года" стала заведующий КДЛ врач-лаборант КГБУЗ КККОД им. А. И. Крыжановского (Красноярск) Елена Якунина, а в номинации "Восходящая звезда" - хирург-онколог КазНИИ онкологии и радиологии (Казахстан) Нина Слонева.

"Проектом года" был избран социальный проект "Регион без меланомы".