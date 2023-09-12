Более 260 студентов Мандалайского университета в Мьянме записались на курсы русского языка

Начальник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета Михаил Власов выразил надежду, что вскоре число желающих изучать язык возрастет до 300

БАНГКОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более 260 студентов Мандалайского университета иностранных языков в Мьянме записались на курсы русского языка, истории и культуры России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГГПУ) Михаил Власов.

АГГПУ при содействии Минпросвещения России 9 сентября открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Мандалайском университете, в котором обучаются более 1,5 тыс. студентов. "Интерес к курсам русского языка продолжает расти после открытия центра, на данный момент желание изучить его выразили 268 слушателей. Ожидаем, что вскоре их число возрастет до 300", - сказал он.

Студенты мьянманского университета указали на важность общения с носителями языка, что делает процесс обучения более качественным. "Мне интересен русский язык. Очень ценно, что у нас появилась возможность общаться с носителями языка", - рассказал студент Зинь Йо.

Студенты и преподаватели лингвистического университета начали знакомство с русским языком на первых занятиях по устной и письменной коммуникации. Также им предложили отдельный курс устного русского языка для сферы туризма, прочитали лекции по основам истории России и культуры, лекции по позитивной психологии, в которых затронули вопросы поддержания мотивации при изучении русского языка как иностранного.

"Занятия и творческие вечера проводятся на русском языке с использованием английского. Преподаватели выступают не только как лекторы, но и активные наставники будущих участников музыкального конкурса, который запланирован на 17 сентября", - отметил Власов, подчеркнув, что значительную помощь в организации занятий и мероприятий преподавателям АГГПУ оказывает кафедра русского языка Мандалайского университета иностранных языков.