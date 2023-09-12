В Москве на Рогожском Валу начался ремонт трамвайных путей

Планируется уложить новые рельсы, заменить шпалы на железобетонные и обновить верхнее покрытие

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по ремонту трамвайных путей начались на улице Рогожский Вал в центре Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы приступили к ремонту трамвайных путей на Рогожском Валу. Сейчас этот участок закрыт, но в будущем ездить на трамвае здесь станет еще удобнее. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, пока коллеги из РЖД ведут строительство железнодорожного путепровода над шоссе Энтузиастов, на перекрытом участке идет обновление трамвайных путей", - говорится в публикации.

Планируется уложить новые рельсы, заменить шпалы на железобетонные и обновить верхнее покрытие. Кроме того, после строительства путепровода будет обустроена новая система водоотведения, а уровень трамвайных путей под эстакадой станет ниже. Это должно позволить увеличить скорость движения трамваев.

"Ранее мы физически обособили трамвайные пути на улице Рогожский Вал и отделили их от автомобильной дороги. А теперь обновим здесь 1,6 км пути", - добавил Ликсутов, слова которого приводит департамент.

Также уточняется, что восстановить движение трамваев на этом участке планируется в конце 2023 - начале 2024 года, а пока здесь ходят бесплатные автобусы № 012.