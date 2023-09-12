Ураган "Ли" достигнет берегов Канады в ночь на 17 сентября

Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 51 м/с

ОТТАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ли", сформировавшийся в Атлантическом океане, достигнет берегов Канады в ночь на 17 сентября. Об этом сообщил Канадский центр по наблюдению за ураганами.

В настоящее время сила урагана оценивается на уровне третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится к северу от Пуэрто-Рико и движется на северо-запад. Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 51 м/с.

По информации метеорологов, к воскресенью "Ли" ослабеет до уровня тропического шторма и достигнет берегов канадской провинции Новая Шотландия.