12 сентября, 17:40

На Москве-реке проведут работы по очистке акватории

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, всего будет убрано более 25 брошенных судов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Акваторию Москвы-реки очищают от брошенных и затонувших судов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Приводим в порядок не только дороги столицы, но и акваторию Москвы-реки. На первом этапе приведем в порядок бьеф Москвы-реки. С начала сентября мы отбуксировали с незаконной стоянки в Кожуховском затоне теплоходы "Атаман Платов" и "Сан Марко" в Южный речной порт. А в Серебряном Бору подняли затонувший понтон", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводят в департаменте, всего будет убрано более 25 брошенных судов. Кроме того, поднимут со дна несколько затопленных объектов. Их вернут владельцам после компенсации затрат городского бюджета на проведение работ.

Всего с 2011 года в акватории Москвы-реки нашли и убрали более 50 незаконных объектов, в том числе дебаркадеры, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии.

"Мы будем перемещать фактически брошенные владельцами затонувшие суда, которые загрязняют акваторию и мешают московскому судоходству. Все объекты уберем до конца года. Работы на первом этапе пройдут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном Бору, а затем на Кунцевской луке и Химкинском водохранилище", - уточнил Ликсутов. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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