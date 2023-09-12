Финская сторона ищет покупателя на расположенный в центре Петербурга "Дом Финляндии"

По сведениям газеты Helsingin Sanomat, Хельсинки рассматривают как возможность продажи, так и обмена объекта

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Финская сторона ищет покупателя на принадлежащий ей так называемый "Дом Финляндии", расположенный в Санкт-Петербурге по адресу Большая Конюшенная улица, дом 8. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, Финляндия рассматривает как возможность продажи, так и обмена объекта, поскольку не рассчитывает найти покупателя, готового заплатить за здание более половины его стоимости.

Как отмечает газета, решение избавиться от объекта было вызвано "как политическими, так и финансовыми причинами".

Здание "Дома Финляндии" было построено в 1844 году по проекту архитектора Гаральда Юлиуса Боссе и является объектом культурного наследия. В 2016 году правительства России и Финляндии договорились о его приобретении финской стороной. Само здание является исторической частью церковного прихода Евангелическо-лютеранской Церкви Святой Марии.