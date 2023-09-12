12 сентября, 16:47

Джордж Буш - младший удивился своему совместному фото с Пригожиным

Экс-президент США отметил, что не помнит об их встрече на саммите G8 в Санкт-Петербурге

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Джордж Буш - младший, 43-й президент США, занимавший эту должность с 2001 по 2009 год, выразил свое удивление совместной фотографией с Евгением Пригожиным, которая была сделана на саммите Большой восьмерки (G8) в 2008 году в Санкт-Петербурге.

"Я был шокирован, когда на днях увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге и увидел этого парня, который подавал мне еду", - сказал в ходе выступления на форуме Yalta European Strategy бывший американский лидер, комментируя гибель Пригожина в авиакатастрофе. Буш-младший добавил, что не помнил об их встрече.

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были 10 человек, включая Пригожина, все они погибли. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация