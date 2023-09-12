В Ростове-на-Дону отремонтируют пассажирские причалы для развития речных перевозок

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что протяженность причалов составляет около 2 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Около 2 км пассажирских причалов отремонтируют в Ростове-на-Дону для развития речных перевозок, разработка проектно-сметной документации по капремонту запланирована на 2023 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Мы заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, которые находятся на балансе городского Управления благоустройства и лесного хозяйства. <…> Их протяженность составляет около 2 км. Они расположены на правом берегу на участке от восточной границы бывшего хладокомбината № 1 до западной границы бывшего завода "Красный Дон", - написал глава городской администрации.

По словам Логвиненко, это одна из ключевых составляющих речной инфраструктуры города, которая служит как для защиты набережной от размывания, так и швартовки пассажирских судов, что имеет значение для развития туризма. Он также уточнил, что в настоящее время причальные стенки находятся в неудовлетворительном состоянии, без ремонта их нельзя эксплуатировать в дальнейшем. Документ должен был готов к 6 декабря 2023 года.

В феврале губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о создании региональной судоходной компании "Дон", которая займется развитием речного и морского сообщения в регионе. По информации пресс-службы главы региона, компания "Дон" получит из областного бюджета субсидию в размере 334 млн рублей на покупку двух пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" вместимостью не менее 40 мест каждое. Их изготавливают в Нижегородском центральном конструкторском бюро по изготовлению судов на подводных крыльях им. Алексеева. Ходовые испытания первого "Валдая" на предприятии запланированы на 29 сентября, поставка его компании "Дон" - на 6 октября. Второй "Валдай" испытают в ноябре, до конца года он прибудет в регион.

Ранее власти региона сообщали, что для возобновления пассажирских перевозок по реке Дон планируется подготовить причальные стенки для безопасного выхода и приема пассажиров, а также приобрести речные суда "Валдай 45Р" и быстроходные "Метеор 120М". В качестве судоходных маршрутов губернатор предлагал направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Позднее заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин сообщил, что первые пассажирские перевозки региональной судоходной компании "Дон" планируется начать к концу навигационного периода 2023 года.