В Петербурге открыли бюст ученого-филолога Людмилы Вербицкой

Бюст расположился в здании филологического факультета СПбГУ в знак признания вклада Вербицкой в развитие науки и воспитание молодых поколений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Бюст выдающегося ученого-филолога, президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Российской академии образования Людмилы Вербицкой открыли в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Мне до сих пор странно слышать о себе, как о президенте МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы - прим. ТАСС), потому что для меня президентом остается Людмила Алексеевна, которая с 2003 года до своего ухода из жизни возглавляла эту крупнейшую организацию русистов. Ее авторитет был и остается столь непререкаемым, что наша задача - просто продолжать ее дело. <...> Мне посчастливилось работать с ней в президентском Совете по русскому языку, и она была моей правой рукой все эти годы. Когда у нашего президента возникали вопросы, связанные с русским языком, он связывался ни с кем иным как с Людмилой Алексеевной", - сказал во время открытия бюста советник президента РФ по вопросам культуры, президент МАПРЯЛ Владимир Толстой.

Бюст расположился в здании филологического факультета СПбГУ в знак признания вклада Вербицкой в развитие науки и воспитание молодых поколений. В 1958 году она окончила Ленинградский государственный университет, и с тех пор ее жизнь неразрывно была связана с университетом. Для создания бюста было предложено несколько вариантов, но конечный результат выбрали члены семьи.

"Она поменяла жизнь филфака, жизнь университета, создала новые факультеты, например, факультет международных отношений и медицинский факультет. Все это, жизнь университета навсегда связаны с ее именем. <...> Меня Людмила Алексеевна привела в русский язык, буквально за руку привела в Совет по русскому языку при правительстве, а потом при президенте", - сказал ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Людмила Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.