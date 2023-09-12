12 сентября, 17:12
Землетрясение в Марокко

Король Марокко сдал кровь для пострадавших от землетрясения

По сведениям агентства Maghreb Arabe Press, Мухаммед VI сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия

РАБАТ, 12 сентября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

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По его данным, король сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия. К настоящему времени в больницах региона Марракеш - Сафи находятся более 2,1 тыс. человек, 484 из них получили серьезные травмы.

Ранее агентство сообщало, что несколько тысяч марокканцев по всему королевству выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для своих соотечественников. 

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© Информационное агентство ТАСС
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