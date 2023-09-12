Король Марокко сдал кровь для пострадавших от землетрясения

По сведениям агентства Maghreb Arabe Press, Мухаммед VI сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия

РАБАТ, 12 сентября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По его данным, король сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия. К настоящему времени в больницах региона Марракеш - Сафи находятся более 2,1 тыс. человек, 484 из них получили серьезные травмы.

Ранее агентство сообщало, что несколько тысяч марокканцев по всему королевству выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для своих соотечественников.