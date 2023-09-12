Автор идеи и руководитель проекта Галина Михеева назвала этот труд "энциклопедией патриотизма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) представила патриотический проект "Великое русское слово. Писатели о Родине", названный строкой из стихотворения Анны Ахматовой "Мужество" (1942). Издание проиллюстрировано автографами писателей из собрания библиотеки.

"Книга уникальна тем, что в ней за семь веков исследовано творчество писателей и поэтов, которые выражали свое отношение к Отечеству, к родному языку. Эта работа сегодня как никогда актуальна, потому что мы вступили в фазу переосмысления нашей действительности, понимания важности сохранения исторических и культурных ценностей Отечества. Это богатство не только наше, но и всего человечества", - сказал на презентации генеральный директор РНБ Владимир Гронский.

"Энциклопедией патриотизма" назвала этот труд автор идеи и руководитель проекта, главный научный сотрудник РНБ, доктор педагогических наук Галина Михеева. "Это не сюжетная книга, которую нужно читать от первой до последней страницы. Но здесь собраны точные цитаты из произведений 73-х писателей и поэтов, говорится о величии русского языка и литературы как той духовной силы, которая объединяет самые разные нации", - рассказала руководитель проекта. Вместе с цитатами из русских писателей здесь представлены фрагменты из произведений Мусы Джалиля, Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Юрия Рытхэу. Книга рассчитана, в первую очередь, на тех, кто формирует мировоззрение молодого поколения.

Наряду с такими крылатыми строками как "Умом Россию не понять" Федора Тютчева здесь можно найти и такое малоизвестное признание Иосифа Бродского из его письма в "Нью-Йорк Таймс" (1972): "Россия - это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь, и всем что имею за душой, я обязан ей, ее народу и - главное - ее языку". Нобелевский лауреат был убежден: "Пока есть такой язык как русский, поэзия неизбежна".

Книга охватывает временной диапазон от Лаврентьевской летописи (1377) до мастеров советской прозы. Цель проекта - раскрыть богатство отечественной художественной литературы, транслирующей любовь к Родине и составляющей основу Русского мира.

В рамках презентации журналистам были показаны библиографические редкости из Русского книжного фонда. Среди них - прижизненное издание басен Ивана Крылова (1834) с цветными гравюрами художника-любителя Андрея Сапожникова, гоголевская комедия "Ревизор" с приложением рисунков самого писателя, сборники произведений Александра Пушкина с иллюстрациями Александра Бенуа и Ивана Билибина. Здесь же - сборники стихов Николая Гумилева, Константина Бальмонта, Самуила Маршака, Ольги Берггольц с дарственными автографами, в том числе и "любимой библиотеке".