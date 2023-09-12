В Астраханской области откроют первый центр пребывания для детей с инвалидностью

Также в медицинскую практику внедрят универсальный протокол сообщения диагноза, когда врач информирует родителей о наличии у плода или ребенка болезни, которая может вызвать инвалидность

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Первый центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, где родители смогут оставить детей под присмотром профессионалов, откроют в Астраханской области до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам рабочей поездки в регион уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"В Астраханской области появится центр дневного пребывания для детей с инвалидностью. Центр станет одним из семи, которые откроются в стране до конца года. Здесь родители смогут оставить детей под присмотром профессионалов и уделить время своим делам. В начале 2023 года Астраханская область стала пилотным регионом сразу двух проектов стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь". Помимо центра, где с особенными детьми будут заниматься творчеством, физкультурой и развивать социальные навыки, в медицинскую практику внедрят универсальный протокол сообщения диагноза, когда врач информирует родителей о наличии у плода или ребенка болезни, которая может вызвать инвалидность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время астраханские специалисты пройдут обучение в Москве, чтобы в дальнейшем корректно и этично рассказывать семьям о таких диагнозах. Это поможет родителям сориентироваться и не растеряться. Врачи подскажут дальнейшие действия, расскажут о перспективах реабилитации, а также будут помогать с момента рождения малыша до его взросления.

12 сентября в рамках рабочей поездки в Астраханскую область Львова-Белова открыла первый детский рыболовный фестиваль "Кубок добра" для детей участников спецоперации и подростков из группы риска, посетила специализированный дом ребенка "Капелька" и подростковый центр "Контакт".

По данным пресс-службы, Астраханская область активно реализует стратегическую программу "Дети в семье", направленную на сокращение количества детей-сирот в возрасте до 4 лет в социальных учреждениях. Так, с начала 2023 года в кровные и замещающие семьи были возвращены 395 детей. Также снизилось общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с 4 190 в 2020 году до 3 734 в 2023 году. В регионе за последние 10 лет сохраняется тенденция по сокращению численности отказов от новорожденных, достигнутой благодаря целенаправленной работе социальных служб. Так, если в 2012 было зафиксировано 68 таких случаев, то в 2022-м - всего 9.