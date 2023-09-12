В Пятигорске начали ремонтировать камышовую крышу Домика Лермонтова

По данным пресс-службы городской администрации, работы планируется завершить к октябрю

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Камышовую крышу начали ремонтировать по старинной технологии в Домике Лермонтова, который является одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске ремонтируют камышовую крышу Домика Лермонтова. Смена кровли проходит по старинной технологии, под контролем компетентных специалистов. Природный материал подбирают буквально по прутику, чтобы в итоге знаменитая камышовая крыша сохранила свой прежний вид", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камыш, собранный по особой технологии в холодное время года, после просушки и обработки плотными снопами наслаивается до 40-см пласта - сначала на земле, затем на стропилах. Только так можно добиться гарантированной влагонепроницаемости и сохранности кровли. Именно по такой технологии крыли дома во времена Лермонтова. Работы выполняют ведущие кровельщики - победители конкурса.

"Технология укладки камыша была предоставлена нашими коллегами из станицы Вёшенской, музея-заповедника Шолохова. Там очень много строений, покрытых таким камышом. Коллеги прислали нам очень подробное описание, которое легло в основу нашей научно-проектной документации. Этим описанием и пользуются здесь реставраторы", - рассказала директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске Ирина Сафарова, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, работы планируется завершить к октябрю, когда будут отмечать день рождения Лермонтова.

В Пятигорске Лермонтов (1814-1841) бывал неоднократно, именно в этом городе у подножия горы Машук произошла дуэль, в которой он погиб. Домик Лермонтова, где он жил в Пятигорске, является одной из достопримечательностей курорта.